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"Лицо" режима в Беларуси: прославившиеся поддержкой Лукашенко сестры отличились перлом про Radiohead (видео)

"Лицо" режима в Беларуси: прославившиеся поддержкой Лукашенко сестры отличились перлом про Radiohead (видео)
14:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram-sestrygruzdevy
Сестры Груздевы, которые прославились поддерживая Президента Беларуси Александра Лукашенко, попали в скандал из-за своего комментария о группе Radiohead.

Об этом сообщила на странице пользователя Фейсбук Елены Васильевой.

Кто они такие?

Валентина и Александра Груздевы - телеведущие, певицы и актрисы.

Вели национальный конкурс "Зорная ростань", были ведущими на балу выпускников у президента Беларуси. В Москве сестры Груздевы снялись в нескольких фильмах.

Сестры-близнецы, являются уроженками Гродно, а прославились они своим эмоциональным постом в поддержку Александра Лукашенко.

Который за два дня собрал около 10 000 комментариев в Инстаграм и Фейсбук.

Также сообщалось, что в своем посте в соцсетях сестры активно поддержали Лукашенко, написав заглавными буквами "Лукашенко наш президент" и что в Беларуси не нужны "майданы".

Скандал с группой Radiohead

Во время своего интервью Onliner, сестры придерживались позиции, что музыкальное творчество должно нести только положительные эмоции, в противном случае "это уже пор**графия, это уже не исскуство", заявили девушки.

А когда у них спросили, знакомы ли они с творчеством британской музыкальной группы Radiohead, подчеркивая, что их произведения в основном довольно грусные, но это не мешает им быть очень красивыми, Груздевы ответили, что даже не знают такой группы, что вызвало волну недоумения у пользователей сети.

Само скандальное интервью:

В коментариях под видеороликом, люди активно возмущались по данному поводу:

коммент

люди в шоке

На совей страничке в Инстаграм Груздевы также опубликовали полную версию своего интервью Onliner:

 
 
 
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Когда давали это интервью Онлайнеру, ко многому не были готовы. Не думали, не гадали, что такой красавец будет с нами разговаривать, не ожидали таких вопросов- полагали, что все будет только в политической плоскости! Поговорили о многом: о Монголии, нашем детстве, творчестве, школе, инаугурации, наших принципах и многом другом! Ощущение от общения с Александром остались настолько тёплые, что до сих пор его вспоминаем и разговариваем о нём! Наверное, это наше первое интервью, которым мы остались довольны! Здесь небольшой отрывок 15 минут из 114 минут полного интервью Ссылка в шапке профиля☝️ Одна из наших цитат: «Мы стартанули в Беларуси сами: записали здесь клип на песню «10 секунд», нашли деньги. Клип этот очень хорошо поддержали наши музыкальные каналы. А потом наши подруги оказались в Москве и работали в шоу. Продюсер обратил на нас внимание и спросил: «Девочки, можете ли вы провести Новый год?» Мы согласились, тем более деньги хорошие платили — и в результате попали на один такой Новый год, где выступали «ВИА Гра», Дима Билан, Борис Моисеев. Нам говорят: «Вы, когда выйдете, не обращайте внимания: на вас не будут реагировать, потому что вы в Москве вообще никто». Мы отвечаем: «Ну да, конечно. Здесь такие артисты перед нами именитые!» Выходим, поем первую песню «10 секунд» — и тут люди достают зажигалки и начинают нам аплодировать. Продюсер смотрит на все это: «Боже, вы покатите в Москве!» После этого к нам стали обращаться по поводу сотрудничества. Но те моменты, которые они нам предлагали… Мы такие: плати нам хоть миллиарды долларов, раскручивай, как Леди Гагу, но у нас есть принципы, за которые мы, наверное, умрем. Мы никогда не пойдем против своей совести — ни в чем, даже если за это придется умереть. Мы всегда засыпаем с чистой совестью! #онлайнер #сестрыГруздевы #заБеларусь #заЛукашенко #уланбатор #Монголия #детство #благодаримГосподи https://youtu.be/eovWkx3mOhc

СЁСТРЫ ГРУЗДЕВЫ(@sestrygruzdevy777)がシェアした投稿 -

Также сообщалось, что ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Сестры Груздевы.

Автор:

Телеграф
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