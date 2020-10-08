"Лицо" режима в Беларуси: прославившиеся поддержкой Лукашенко сестры отличились перлом про Radiohead (видео)

Сестры Груздевы, которые прославились поддерживая Президента Беларуси Александра Лукашенко, попали в скандал из-за своего комментария о группе Radiohead.

Об этом сообщила на странице пользователя Фейсбук Елены Васильевой.

Кто они такие?

Валентина и Александра Груздевы - телеведущие, певицы и актрисы.

Вели национальный конкурс "Зорная ростань", были ведущими на балу выпускников у президента Беларуси. В Москве сестры Груздевы снялись в нескольких фильмах.

Сестры-близнецы, являются уроженками Гродно, а прославились они своим эмоциональным постом в поддержку Александра Лукашенко.

Который за два дня собрал около 10 000 комментариев в Инстаграм и Фейсбук.

Также сообщалось, что в своем посте в соцсетях сестры активно поддержали Лукашенко, написав заглавными буквами "Лукашенко наш президент" и что в Беларуси не нужны "майданы".

Скандал с группой Radiohead

Во время своего интервью Onliner, сестры придерживались позиции, что музыкальное творчество должно нести только положительные эмоции, в противном случае "это уже пор**графия, это уже не исскуство", заявили девушки.

А когда у них спросили, знакомы ли они с творчеством британской музыкальной группы Radiohead, подчеркивая, что их произведения в основном довольно грусные, но это не мешает им быть очень красивыми, Груздевы ответили, что даже не знают такой группы, что вызвало волну недоумения у пользователей сети.

Само скандальное интервью:

В коментариях под видеороликом, люди активно возмущались по данному поводу:

На совей страничке в Инстаграм Груздевы также опубликовали полную версию своего интервью Onliner:

Также сообщалось, что ведущий на главном канале Беларуси выдал резкий спич об Украине.