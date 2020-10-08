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Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий
Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий
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Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий

Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий
16:37 Сегодня Телеграф
Армения обстреляла прифронтовой азербайджанский город Барда.

Азербайджан заявил о том, что вооруженные силы Армении открыли огонь по территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса "Точка-У". В результате интенсивного ракетного обстрела по азербайджанскому городу Барда ранены 7 человек.

После попадания ракеты в ресторан «Древняя Барда» два человека были госпитализированы с различными травмами

Видео последствий обстрелов азербайджанской Барды.

Украинский военный журналист Александр Цаплиенко подтвердил факт разрушения кафе. Еще неделю тому журналист посещал данное кафе и ломал своими руками хлеб, а сегодня туда попала ракета - погибла женщина, трое получили ранение.

Цаплиенко утверждает, что город Барда находится далеко от линии фронта.

"Тридцать километров. Артиллерия не работает на такое расстояние. Поэтому, стреляли ракетой. Вероятно, "Смерч". Рядом мы не видели ни одного военного объекта. И ни одного человека в военной форме", - написал Цаплиенко.

Карта военных действий на 8 октября

Напомним, Армения хитростью устроила капкан для военных Азербайджана в Нагорном Карабахе, что стало причиной потерь у обеих сторон.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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