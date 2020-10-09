Армения наказала российского журналиста Илью Азара за нашумевший репортаж из Карабаха: что в нем было "не так"

Журналиста Илью Азара лишили аккредитации в Армении после репортажа из Нагорного Карабаха.

Министерство иностранных дел Армении аннулировало журналистскую аккредитацию корреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, ранее выданную для работы в Нагорном Карабахе.

По официальной причине - журналист въехал без разрешения на территорию Нагорного Карабаха. По неофициальной причине - его репортаж из Шуши и Лачина, который, по словам представителя МИД, вызвал негативный общественный резонанс.

Об этом Азар написал на своей странице в Фейсбуке.

В своем репортаже о событиях в Нагорном Карабахе Азар приводит слова очевидцев. К примеру, доброволец Артур Оганисян рассказывал ему, что происходит на южном фронте, откуда он только что уехал, чтобы похоронить своих друзей в родном Гюмри. А может, потому, что сам не хочет умирать.

"Они [власти Армении] обманывают людей! Они солдат 18-летних отправили на фронт с одним автоматом. [Говорят:] "Извините, нет патронов, извините, нет танков". Бронежилеты — убитые полностью. Там ничего нет. "Кормушка" приезжает, на дорогу все разгружает, и если хочешь есть, то иди 4 километра под "Градами". Мы восемь друзей четыре дня ночью ходили и жратву на себе таскали для всех четырех линий", — говорит Артур, у которого на ногах шлепки, на голове черная шапочка, а в петлице куртки торчит граната.

К слову, Гарик Мартиросян призвал закончить войну в Нагорном Карабахе: ему напомнили позицию по Крыму.