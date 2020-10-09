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Обнародован разговор Путина с Клинтоном о "Курске": Клинтон скорбит о "моряках", Путин - переживает за свой рейтинг

Обнародован разговор Путина с Клинтоном о "Курске": Клинтон скорбит о "моряках", Путин - переживает за свой рейтинг
15:47 Сегодня Телеграф meduza.io Фото: twitter-Udjin K
В сети обратили внимание на стенограммы резонансных бесед Владимира Путина и Билла Клинтона в 2000 году, во время которых обсуждались довольно волнующие темы, одна из которых касалась последствий гибели подлодки "Курск".

Пользователи интернета заинтересовались стенограммами телефонных и личных бесед 42 президента США  Билла Клинтона и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным, которые датированы 1999-2001 гг. и ранее имели гриф "секретно", а уже с 29 августа 2019 года были опубликованы на сайте Билла Клинтона. Одна из встреч Клинтона и Путина началась с обсуждения последствий гибели подлодки "Курск".

Об этом проинформировали на сайте meduza.io.

6 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Билл Клинтон встретились в Нью-Йорке в президентском номере гостиницы Waldorf Astoria. На встрече также присутствовали замруководителя администрации президента РФ Сергей Приходько и замгоссекретаря США Строуб Тэлботт, свободно владеющий русским языком.

Во время разговора было видно что Билл Клинтон больше переживал за погибших в катастрофе людей, в то время как Владимир Путин говорил о всей ситуации так, словно очень боялся и переживал за свой рейтинг, принижая при этом важность самого события, которое в итоге "не повлияло на его положение", в последней реплике он начал оправдываться, тем самым снова ставя под сомнение и принижая важность трагедии.

Стенограмма беседы

Клинтон: Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается. После Оклахома-Сити многие спрашивали, хорошо ли здание было защищено и не пустили ли мы террористов в страну. Так что сердцем я был и с людьми на дне моря, и со всеми остальными тоже.

Путин: Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей.

Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться.

Путин: Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд. Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески — плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни.

Скандальное интервью

Спустя два дня после беседы с Биллом Клинтоном Владимир Путин дал свое резонансное интервью ведущему CNN Ларри Кингу, в котором отвечая на вопрос, что произошло с "Курском", он с улыбкой ответил: "Она утонула".

Эта улыбка и фраза впоследствии стали главным, что запомнилось зрителям из интервью.

Видео: интервью Владимира Путина в CNN

Попытка пресечь "шумиху"

В 2000 году 2 сентября на телеканале ОРТ (сейчас - Первый) вышел выпуск программы Сергей Доренко, которому суждено было стать последним.

Выпуск был всецело посвящен трагедии "Курска". В нем Доренко высказал резкую критику касательно действий Путина во время операции по спасению.

После чего журналист был отстранен от эфиров и уволен, а канал ОРТ был "взят" под государственный контроль.

Видео: последней передачи Сергея Доренко на телеканале "ОРТ"

Читайте также в материале "Телеграф": Путин празднует свой 68 день рождения. Как менялся российский лидер за 20 лет своего президентства.

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США, РФ, Владимир Путин, Билл Клинтон.

Автор:

Телеграф
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