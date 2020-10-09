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«Хотели сделать сакральную жертву»: Лукашенко заявил, что «спас» жизнь Тихановской (видео)

«Хотели сделать сакральную жертву»: Лукашенко заявил, что «спас» жизнь Тихановской (видео)
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: youtube-РБК
Глава Беларуси Александр Лукашенко завил, что это он "спас жизнь Тихановской" и помог ей проехать в Литву.

Сегодня беларусский президент Александр Лукашенко взволновал сеть очередным заявлением, он заявил, что "спас Светлану Тихановскую" не дав ей стать "сакральной жертвой", после чего помог ей покинуть страну и дал денег, чтобы уехать в Литву.

Об этом сообщили, выложив ролик на канале РБК в YouTube.

В начале обращения глава Беларуси отметил, говоря о Тихановской, что "она забыла, что ее спас президент Беларуси".

В своем заявлении Лукашенко рассказал, что специально вызвал 120 людей из сильнейшего спецподразделения, которые в тот момент находились на улицах города, для того, чтобы уберечь штаб оппозиции от поджега.

Позднее он также отправил людей для охраны Светланы Тихановской, когда она покидала страну и дал ей 15 тыс долларов, чтобы прожить в Литве, поскольку она сказала, что "у нее нет денег".

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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