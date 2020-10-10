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Мог стать главным конкурентом Лукашенко: кто такой Виктор Бабарико и что о нем известно

Мог стать главным конкурентом Лукашенко: кто такой Виктор Бабарико и что о нем известно
19:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, с которым сегодня встречался Александр Лукашенко, может быть вскоре освобожден.

Лукашенко 10 октября посетил СИЗО, в котором содержатся заключенные члены оппозиции. 

Как сообщил в своем Телеграм-канале главный редактор издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (который является другом Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина), Бабарико вскоре будет освобожден. 

Виктор Бабарико белорусский предприниматель, меценат, общественный и политический деятель. Также является бывшим главой "Белгазпромбанка.

На предыдущих выборах баллотировался на пост президента. Во время избирательной кампании, стал главным соперником режима Лукашенко и фактическим лидером белорусской оппозиции. 

Согласно опросам, проведенным в конце мая, мог бы победить на выборах с поддержкой в 50% голосов. 

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11 июня силовики провели обыски в "Белгазпромбанке". В ходе обысков трое членов инициативной группы Бабарико были задержаны. 

Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 "Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере" и по ч. 2 ст. 235 "Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере".

18 июня Бабарико и его сына задержали по обвинению в коррупции. Утверждается, что за несколько лет со счетов Белгазпромбанка в Латвию было выведено более 430 млн долларов, а Бабарико был непосредственным организатором и руководителем "противоправной деятельности". 

14 июля 2020 года ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом на том основании, что "в декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур".

Бабарико является сторонником политического нейтралитета, а потому выступает за выведение Беларуси из состава ОДКБ. Либерал. Намеревался законодательно ограничить президентские полномочия двумя сроками подряд. 

Противник смертной казни и выступает за ее отмену в Беларуси. 

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Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико.

Автор:

Телеграф
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