Тихановская впервые за четыре месяца созвонилась с мужем: трогательное видео

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

Выдержка из разговора опубликована на ее Телеграм-канале.

"Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Я держусь только благодаря беларусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", - сказала Тихановская.

В разговоре она сказала, что Меркель и Макрон поддерживают белорусов.

"Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое", - сказала она.

"Конечно, это все необычно и для Беларуси, и для зарубежных стран. Все беларусами восхищаются. Но все верят в нас. И все беларусы в себя поверили. Сейчас нет одного лидера, который управляет всем, что происходит. У нас дворы организуются в группы, районы собираются – люди сами себе лидеры. Децентрализация протеста. Нет такого, чтоб одного лидера забрать – и всё. Конечно, люди боятся, но борются сами с собой и выходят. Точно никто не остановится. Следующее, что должно случиться, – это переговоры с властью", - заявила Тихановская.

Также Тихановская прокомментировала встречу Лукашенко с Бабарико и другими политзаключенными.

"Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", - сказано в сообщении.

Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в городе Гродно.

Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, препятствованию проведению выборов, разжигании вражды и подготовке к массовым беспорядкам.