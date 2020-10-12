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28 лет у руля: Эмомали Рахмон стал пятый раз президентом Таджикистана

28 лет у руля: Эмомали Рахмон стал пятый раз президентом Таджикистана
11:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон победил на выборах, состоявшихся 11 октября.

Об этом заявил председатель Центризбиркома страны Бахтиер Худоерзода, передает Радио Свобода.

"По предварительным итогам, выборы президента выиграл действующий глава государства Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, или 3,837 миллиона человек при явке 85,39%, или 4,221 миллиона избирателей", - сказал глава ЦИК по итогам подсчета 100% бюллетеней.

Кроме Рахмона, на выборах были еще четыре кандидата: Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Раматзода (Партия экономических реформ).

Действующий президент Рахмон правит Таджикистаном с 1992 года.

Эмомали Рахмон побеждал на всех выборах президента в Таджикистане с 1994 года, и это пятые президентские выборы, которые выиграл действующий президент. Он будет руководить страной еще семь лет.

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Парламент Таджикистана в декабре 2015 года утвердил законопроект "Об основателе мира и единства и Лидере нации", официально провозгласив Эмомали Рахмона пожизненным лидером таджиков. Этот закон дает ему, его семье и их имуществу право неприкосновенности. В частности, законопроект навсегда освобождает Эмомали Рахмона от привлечения к ответственности за действия, совершенные им в период президентства.

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Таджикистан, Эмомали Рахмон.

Автор:

Телеграф
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