Президент Кыргызстана отправил в отставку премьера и правительство

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра.

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова. Также в отставку отправлено все правительство страны. Указ вступает в силу с момента подписания.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому… от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова", - говорится в сообщении.

Ранее ЦИК Кыргызстана признал недействительными итоги выборов, из-за которых начались массовые протесты.

Напомним, протесты в Кыргызстане начались в понедельник 5 октября после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, в которых большинство голосов получили провластные партии. Ряд известных оппозиционных партий заявили о грубых нарушениях в ходе выборов, в том числе о массовом подкупе голосов избирателей и использовании административного ресурса.

Ночью протестующие ворвались в здание парламента и подпалили его. Бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова захватили и вели через толпу. Начали освобождать политзаключенных.