В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте

Армии Азербайджана удалось удержать контроль над городом Гадрут. В сети рассказали, что это за город.

Сегодня Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил о попытке ВС Армении вторгнутся в Гадрут. Большая группа пыталась попасть в город, но азербайджанским силам удалось нейтрализовать атаку.

Об этом сообщили в Твиттере Karabağ Monitör.

Также в сети появилась информация о городе, который Армения хотела взять под контроль.

Гадрут - населенный пункт в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей город, является административным центром Гадрутского района НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана - расположен в Ходжавендском районе Азербайджана, сообщают в Википедии.

Также он является частью Республики Арцах (бывшая Нагорно-Карабахская Республика ) с конца Нагорно-Карабахской войны 1991–1994 годов.

Город Гадрут - Google maps.

Фото: город Гадрут - Википедия.

Согласно статистике Арцаха, по состоянию на 2015 год в городе проживало 4 100 человек.

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