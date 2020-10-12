В Карабахе идут ожесточенные бои за Гадрут: что это за город и где он на карте

Сегодня Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил о попытке ВС Армении вторгнутся в Гадрут. Большая группа пыталась попасть в город, но азербайджанским силам удалось нейтрализовать атаку.
Об этом сообщили в Твиттере Karabağ Monitör.
Также в сети появилась информация о городе, который Армения хотела взять под контроль.
Гадрут - населенный пункт в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей город, является административным центром Гадрутского района НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджана - расположен в Ходжавендском районе Азербайджана, сообщают в Википедии.
Также он является частью Республики Арцах (бывшая Нагорно-Карабахская Республика ) с конца Нагорно-Карабахской войны 1991–1994 годов.
Город Гадрут - Google maps.
Фото: город Гадрут - Википедия.
Согласно статистике Арцаха, по состоянию на 2015 год в городе проживало 4 100 человек.
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