Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)

ВС Азербайджана удалось отвоевать 8 населенных пунктов, в ходе наступления.

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще восьми населенных пунктов в ходе боев за Нагорный Карабах.

Об этом он сообщил в своем Твиттере.

От вражеской оккупации были освобождены:

села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района,

села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района

Карта занятых населенных пунктов

Также Минобороны Азербайджана показало видео ликвидации ракетных комплексов Армении:

Ранее были опубликованы фото масштабных разрушений школы в городе Степанакерт, который находится в эпицентре карабахского конфликта.

В интервью "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил несколько сценариев завершения очередного витка боевых действий Азербайджана и Армении.