Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)

15 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии азербайджанскими войсками еще восьми населенных пунктов в ходе боев за Нагорный Карабах.
Об этом он сообщил в своем Твиттере.
От вражеской оккупации были освобождены:
села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района,
села Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района
Карта занятых населенных пунктов
Также Минобороны Азербайджана показало видео ликвидации ракетных комплексов Армении:
Ранее были опубликованы фото масштабных разрушений школы в городе Степанакерт, который находится в эпицентре карабахского конфликта.
В интервью "Телеграфу" военно-политический обозреватель Александр Коваленко озвучил несколько сценариев завершения очередного витка боевых действий Азербайджана и Армении.