В России устроили истерику из-за правды в украинском учебнике (видео)

Рупоров Кремля возмутил раздел в учебнике о вторжении России в Украину

В эфире пропагандисткой программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» затронули тему обучения в украинских школах. Одного из приглашенных спикеров возмутил раздел в учебнике Истории Украины о российском вторжении в Украину.

«Там большой раздел. Война Украины с Россией, в котором рассказывается, что Россия планировала войну. Россия планировала войну, это школьникам преподают, с 91-го года. И то что сейчас происходит на Донбассе и в Крыму – это российско-украинская война. Ну это фальшивка, на которой негде ставить клейма», - с возмущением заявил он.

Пламенную речь рупора Кремля обсуждают в сети.

«Кошмар! В учебниках пишут правду!! Да как так можно??», «Хороший учебник», «И правда трясет руки неимоверно! Фунфырик надо накатить», - отмечают пользователи Facebook.

Ранее Владимир Соловьев в своем шоу "Полный контакт" выдал кадры компьютерной игры Arma за кадры боевых действий в Нагорном Карабахе.