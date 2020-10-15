Президент Кыргызстана на фоне массовых протестов в Бишкеке объявил об отставке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что уходит в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Он обратился к соотечественникам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране. Он заявил, что для него нет ничего дороже человеческой жизни, а политическая ситуация в стране близка к конфликту между протестующими и силовиками.

"К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", - заявил в своем обращении к нации Сооронбай Жээнбеков.

Он заявил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории, как президент, проливший кровь. Именно поэтому он пошел на уступки протестующим и ушел в отставку.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - сказал президент.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявлял, что готов уйти в отставку после назначения нового кабинета министров и становления страны на «путь законности».

Напомним что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке.