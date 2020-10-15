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"Большой привет старику Путину": где сейчас Навальный и что с ним после отравления

"Большой привет старику Путину": где сейчас Навальный и что с ним после отравления
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм - Алексей Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный передал "привет" президенту РФ Владимиру Путину.

После того, как Навального выписали из клиники "Шарите", российский оппозиционер отправился на восстановление в коммуну Ибах (федеральная земля Баден-Вюртемберг). 

Об этом стало известно агентству DPA из собственных источников. 

"С этой недели в Ибахе находится со своей семьей гость, человек, представляющий общественный интерес", - приводит агентство слова бургомистра общины Гельмута Кайзера.

Глава Ибаха отметил, что они "нуждаются в очень сильной личной охране", поэтому не исключено, что полиция будет осуществлять дополнительные проверки.

После введения санкций против России из-за отравления, Навальный записал сториз в Instagram, в котором "передал привет" Путину.

Ранее Навальный пожаловался на блокировку счетов его ИП и членов его семьи, назвав это совершенно незаконным поступком властей РФ. 

"Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать", - отметил он. 

В посте он также перечислил тех, кто оплатил ему лечение. 

Навальный отметил, что самолет в Берлин оплатил предприниматель Борис Зимин. За лечение заплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и айтишник Роман Иванов. 

"Во сколько обойдётся дальнейшее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления", - добавил оппозиционер. 

 
 
 
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Германия, Россия, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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