Стало известно, чем отравили Навального: результаты экспертизы

В сети появилось заключение экспертизы, в котором рассказали, чем отравили Навального.

Об это сообщает документ-заключение ОЗХО переданный 5 октября ФРГ и обнародованный в opcw.org.

В тексте документа говорится, что по результатам анализа подтверждается, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в биопробах Навального, аналогичны химикатам, которые внесли в приложение по химическим веществам к Конвенции после отравления в Солсбери. Однако конкретный ингибитор холинэстеразы, найденный у Навального, ранее не встречался организации.

В правительстве Германии заявили, что реакция на отавление Навального в ближайшие дни будет обсуждатся в ЕС и совете ОЗХО. Отметив, что нарушение конвенции ОЗХО не может остатся безнаказанным.

Власти ФРГ снова призвали РФ дать обьяснения по инциденту с Навальным.

В Кремле ответили на данные заявления, тем, "что пока еще не видели отчет ОЗХО, согласно которому в образцах крови и мочи Алексея Навального обнаружили биомаркеры ингибитора холинэстеразы" - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что наличие в пробах Навального вещества из группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории, заявляют в Германии.

Также сообщалось, что Навальный открыто обвинял Путина в своем отравлении.