"Ну заболели, бывает": в России врач озадачила советами по лечению коронавируса (Видео)

Российский врач озадачила заявлением о способах лечения коронавируса.

Начальник госпиталя Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина назвала коронавирус "не смертельным заболеванием" и предложила лечиться народными средствами.

"Хочу сказать, что коронавирусная инфекция - не смертельное заболевание, как все думают, что часто влияет на течение болезни и психический статус больного. Ну заболели, бывает, гриппом тоже все болеют. Просто нужно вовремя начинать лечение, но не увлекаться медикаментозными препаратами. Народные средства - малина, черная смородина, облепиха, промывать нос и мыть руки", - рассказала Никулина российскому изданию URA.ru.

Позже она пояснила свое заявление тем, что использовать облепиху и малину она советовала для профилактики, препараты же должен назначать врач.

По состоянию на 15 октября, согласно официальным данным в Ульяновской области зарегистрировано 17,7 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Таким образом она расположена на 12-ом месте среди 85 регионов России.

В России всего обнаружили 1 354 163 случая болезни, скончалось 23 497 человек.

Как сообщалось ранее, в Украине с 19 октября начинает действовать новое эпидемическое зонирование.