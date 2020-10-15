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"Ну заболели, бывает": в России врач озадачила советами по лечению коронавируса (Видео)

"Ну заболели, бывает": в России врач озадачила советами по лечению коронавируса (Видео)
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф
Российский врач озадачила заявлением о способах лечения коронавируса.

Начальник госпиталя Ульяновской областной детской инфекционной больницы Татьяна Никулина назвала коронавирус "не смертельным заболеванием" и предложила лечиться народными средствами. 

"Хочу сказать, что коронавирусная инфекция - не смертельное заболевание, как все думают, что часто влияет на течение болезни и психический статус больного. Ну заболели, бывает, гриппом тоже все болеют. Просто нужно вовремя начинать лечение, но не увлекаться медикаментозными препаратами.  Народные средства - малина, черная смородина, облепиха, промывать нос и мыть руки", - рассказала Никулина российскому изданию URA.ru.

Позже она пояснила свое заявление тем, что использовать облепиху и малину она советовала для профилактики, препараты же должен назначать врач. 

По состоянию на 15 октября, согласно официальным данным в Ульяновской области зарегистрировано 17,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. 

Таким образом она расположена на 12-ом месте среди 85 регионов России. 

В России всего обнаружили 1 354 163 случая болезни, скончалось 23 497 человек. 

Как сообщалось ранее, в Украине с 19 октября начинает действовать новое эпидемическое зонирование

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Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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