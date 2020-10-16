Путин готовит новую партию "миротворцев": что об этом известно

В эти дни в Витебской области Республики Беларусь проходят учения стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ или «Ташкентский договор») с символическим названием «Нерушимое братство-2020». Впервые в практике этого объединения сформирована Миротворческая миссия.

У нынешних учений ОДКБ есть несколько особенностей. Во-первых, при том, что организация объединяет шесть стран, Кыргызстан и Армения в «Нерушимом братстве-2020» не задействованы. На полигоне Лосвидо мастерство оттачивают только военные, полицейские и спасатели России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. В общей сложности 900 человек. Плюс 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты, два вертолета Ми-8АМТШ и два ударных вертолета Ми-24 Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба ОДКБ.

Во-вторых, основная задача учений отработать действия в зоне «условного конфликта». При этом российская «Независимая газета» приводит слова одного из организаторов учений – начальник Генштаба, первого заместителя министра обороны Беларуси Александра Вольфовича о том, что «такие мероприятия будут остужать те горячие головы, которые подливают масло в огонь, пытаются разжечь на территории суверенных стран беспредел и не дают мирному народу спокойно жить и работать». В качестве примера он называет конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, а также упоминает непростую обстановку в Украине, Кыргызстане и родной Беларуси.

Россия, как известно, под видом "миротворческой миссии" оставила своих военных в двух горячих точках - Приднестровье и Абхазии. Подготовка новых бойцов может свидетельствовать о возможности формирования новой "миротворческой" базы. Например, на Донбассе или в Нагорном Карабахе.

«Условный» конфликт организация намерена решать с помощью Миротворческой миссии, впервые созданной в практике учений. В ее состав вошли сотрудники Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. Их задача проанализировать обстановку, определить разногласия между сторонами и предложить пути разрешения путем проведения переговоров. Уже сегодня, 16 октября, учения завершатся розыгрышем практических действий.

Как сообщал "Телеграф", в Нагорном Карабахе целая рота азербайджанской пехоты погибла в горах за пять минут.