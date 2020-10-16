"Никто не приехал, руки опустились": пенсионер в России до самой смерти вел онлайн-дневник про коронавирус. Фото

Русский пенсионер вел дневник болезни, до того как не умер.

Пенсионер из РФ, Валерий Гилёв, проживающий в Перми начал вести свой личный дневник болезни в соцсетях, и вел его пока не умер.

Все началось с первого поста 25 сентября мужчина поделился ссылкой на его интервью, где он рассказал, как долго жал скорую, которая в итоге не приехала. А спустя два дня после визита к участковому лечащий врач Валерия все же смог оформить для него вызов в скорую и мужчину увезли на томографию, которая показала двустороннюю пневмонию с поражением 45% легких.

Но госпитализировать его отказались и предложили сперва сделать тест на коронавирус.

28 сентября он получил отрицательный результат теста, но все еще жаловался на температуру и слабость.

2 октября Валерий попал в больницу из-за ухудшения состояния.

После этого пенсионер прекратил вести свой дневник.

А уже 12 октября подруга семьи рассказала, что мужчина умер и назвала дату прощания с ним.

В Минздраве прокомментировали это инцидент по своему.

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