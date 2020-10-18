Тысячи людей вышли на "Партизанский марш" в Беларуси: все подробности, фото, видео

В столице Беларуси проходит очередная акция протеста, в которой принимают участие около 5 тысяч человек.

В Минске проходит очередная акция протеста, получившая название "Партизанский марш".

Протестующие должны собраться на улицах Свердлова, Ульяновская, Ленина и двинуться по Партизанском проспекте в направлении станции метро Могилевская.

"Колонна протестующих на Партизанском проспекте выросла примерно до 5 тысяч человек. Люди идут по проезжей части", - сообщает Телеграмм-канал белорусского издания TUT.by

Согласно данным из местных СМИ, очевидцы сообщают о закрытии станций метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Немига, Первомайская и Пролетарская.







Также появилась информация о первых задержанных.

"Первые задержания у метро Партизанская. Вероятно, задерживают сотрудники ГУБОПиКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, - ред.), они бросились через дорогу вслед за молодыми людьми", - сообщает "Наша Ніва".

Минск. На Маяковского, 11 люди в черном задержали мужчину. pic.twitter.com/f2GBUk2jt2 — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Согласно данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 15:00 число задержанных составляет 10 человек.

17 октября в Минске прошли сразу две акции - Женский марш и Марш молодежи. По итогам акций было задержано более 50 человек.