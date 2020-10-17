Демонстрации в Беларуси: силовики задержали почти 40 человек (Фото, Видео)

В Беларуси проходит очередная акция протеста.

В субботу 17 октября демонстранты в Минске проводят две акции протеста - Марш молодежи и традиционный Женский марш.

В центре города, где проходит Женский марш собралось много силовиков, но задержаний пока нет. Однако на перекрестке проспекта Независимости и улицы Казлов, ОМОН задерживает студентов и журналистов.

Видео демонстраций публикует каналы Nexta и TUT.by.









Согласно данным правозащитного центра "Вясна", по состоянию на 17:30, во время демонстраций было задержано 38 человек.

Как известно, 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дней, чтобы уйти.

Напомним, ранее в сети появилось видео издевательств силовиков над задержанными протестующими в "Окрестино".