В бой бросили резервистов: появилась карта с прорывом обороны Армении войсками Азербайджана

Венный эксперт проанализировал ситуацию в Карабахе.

На юге Нагорного Карабаха локальный прорыв тактической зоны обороны за три недели вырос в оперативный успех. Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, о причинах такого поворота событий.

Своим мнением он поделился на страничке в Фейсбуке.

Победители 1994 года поверили в свое военное превосходство и продолжали выстраивать свою систему обороны по устаревшим военным правилам, при этом не контралируя должным образом систему управления войск и тп.

Сторона же противника долгие годы вела активную подготовку, чтобы поломать военно-политический статус-кво, эпизодически проверяя противника и свои войска.

Фото: свежие карты боев за Нагорный Карабах

На данный же момент, прорвав оборону наступающие владеют инициативой и могут выбирать направления ударов в оперативной глубине по расходящимся направлениям.

Президент АР такжн заявил о численности армии в 100 тыс человек, то есть, отмобилизовано в ходе конфликта около 30 тыс человек.

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