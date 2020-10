В Ереване проходит митинг за признание независимости Карабаха: эксперт указал на абсурдность ситуации

Эксперт проанализировал проведение митинга в Ереване.

Сегодня, 19 октября в Ереване проходит митинг за признание властями Армении независимости, так называемоц Нагорно-Карабахской Республики. Эксперт Александ Коваленко считает данное мероприятие ненужным в период пандемии коронавируса.

Своим анализом ситуации он поделилися в Фейсбуке.

Также в сети повились кадры с места событий:

Today women & children forced to move to #Yerevan due to the military actions in Artsakh gathered at the UN Office in Yerevan. They demanded UN to stop Azerbaijani aggression#infocom #Armenia #Artsakh #Azerbaijna @UN @UNArmenia pic.twitter.com/KKGi3Suecb — Infocom (@infocom_am) October 19, 2020

18 октября в Армении был установлен рекорд по количеству новых случаев заражения на коронавирус - 1 694 человека.

@UN You apply your principles to all, but #Artsakh! Time to act and #StopAzerbaijainiAggression

People of Artsakh deserve freedom!

Happening now in #Yerevan pic.twitter.com/gFGuiWRuv4 — Toma Shanoyan (@tomi_yvn) October 19, 2020

Коваленко отмечает, что данное действо ни к чему не приведет, а даже если Армения признает НКР, то выгоды от этого будет мало.

По этому данное мероприятие только ставит под угрозу жизни населения страны, подчеркнул эксперт.

