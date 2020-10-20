Пациенток российского пансионата для инвалидов насильно стерилизовали: откровения одной из женщин

Пациенток российского пансионата принуждали к стерилизации.

В Российском Екатеринбурге разгорается скандал вокруг Уктусского пансионата. В государственном учреждении для пожилых людей и людей с инвалидностью делали принудительную стерилизацию женщинам.

Местное издание "Лампа" 17 октября выложило в сеть видеозапись с женщиной, которая прошла сквозь процедуру.

"Вот я бы хотела заиметь семью и родить ребенка, но сейчас я не смогу родить", - говорит Людмила Гусева.

По ее словам врачи провели операцию под угрозой перевода в психоневрологический интернат (ПНИ).

"Там закалывают, там очень плохо. Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила", - добавила она, отметив, что туда обманным путем направляют людей, которые "плохо себя ведут".

Исходя из данных, записанных в медкарте, женщине провели операцию в 2008 году.

По словам потерпевшей, на операцию ее толкали угрозами отобрать ребенка.

"Если ты родишь, куда пойдешь с ребенком?! А здесь нам ваши дети не нужны. У тебя же его отберут! И поэтому мы не разрешаем рожать и делаем стерилизацию", - цитирует Гусева слова главврача учреждения, отметив, что уже случались случаи, когда ребенка отбирали у тех, кто решился родить.

Тех, кто не соглашался подписывать отказ, шантажировали переводом в ПНИ.

По данным "Лампы", через процедуру принудительной стерилизации прошли более десятка женщин, одна из них после этого скончалась.

Издание Znak.com, корреспондент которого пообщался с директором пансионата Ириной Верхоланцевой, пишет, что с 2006 года процедуру провели 11 дееспособным женщинам и четырем недееспособным.

Что касается Гусевой, то ее стерилизовали в 2008 году "по медицинским показаниям", впрочем какие это были показания в пансионате не знают, так как эти данные есть только у врачей.

Как сообщалось ранее, в России больной COVID-19 пенсионер до самой смерти вел онлайн-дневник.