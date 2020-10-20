Скачать
Вторник, 20.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе
Итоги 19 октября: повышение зарплат для учителей, прорыв Азербайджана в Карабахе
В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
В Украине снова введут жесткий карантин: Зеленский озвучил условие
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать
Ученый предупредил о падении на Землю астероида и рассказал, когда этого ожидать

Пациенток российского пансионата для инвалидов насильно стерилизовали: откровения одной из женщин

Пациенток российского пансионата для инвалидов насильно стерилизовали: откровения одной из женщин
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Пациенток российского пансионата принуждали к стерилизации.

В Российском Екатеринбурге разгорается скандал вокруг Уктусского пансионата. В государственном учреждении для пожилых людей и людей с инвалидностью делали принудительную стерилизацию женщинам. 

Местное издание "Лампа" 17 октября выложило в сеть видеозапись с женщиной, которая прошла сквозь процедуру. 

"Вот я бы хотела заиметь семью и родить ребенка, но сейчас я не смогу родить", - говорит Людмила Гусева. 

По ее словам врачи провели операцию под угрозой перевода в психоневрологический интернат (ПНИ).

"Там закалывают, там очень плохо. Мне не хотелось, чтобы я в плохих условиях жила", - добавила она, отметив, что туда обманным путем направляют людей, которые "плохо себя ведут". 

 Исходя из данных, записанных в медкарте, женщине провели операцию в 2008 году.

 По словам потерпевшей, на операцию ее толкали угрозами отобрать ребенка.

"Если ты родишь, куда пойдешь с ребенком?! А здесь нам ваши дети не нужны. У тебя же его отберут! И поэтому мы не разрешаем рожать и делаем стерилизацию", - цитирует Гусева слова главврача учреждения, отметив, что уже случались случаи, когда ребенка отбирали у тех, кто решился родить. 

Тех, кто не соглашался подписывать отказ, шантажировали переводом в ПНИ.  

По данным "Лампы", через процедуру принудительной стерилизации прошли более десятка женщин, одна из них после этого скончалась. 

Издание Znak.com, корреспондент которого пообщался с директором пансионата Ириной Верхоланцевой, пишет, что с 2006 года процедуру провели 11 дееспособным женщинам и четырем недееспособным. 

Что касается Гусевой, то ее стерилизовали в 2008 году "по медицинским показаниям", впрочем какие это были показания в пансионате не знают, так как эти данные есть только у врачей. 

Как сообщалось ранее, в России больной COVID-19 пенсионер до самой смерти вел онлайн-дневник.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Россия, Екатеринбург, Стерилизация.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
02 Появилась карикатура на решение суда по книге Кипиани в пользу Медведчука
03 Стало известно, где в Украине не осталось мест для больных коронавирусом
04 Вакцинация во время пандемии COVID-19: медики дали ответ на главные вопросы
05 Катастрофа самолета МАУ: Иран готов выплатить компенсации родственникам погибших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский идет на местные выборы
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
Ветер сносил все на своем пути: на Анталию обрушился ураган, есть жертва (видео)
В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: подозреваемые попали на видео
В Умани с ножом напали на 17-летнего хасида: подозреваемые попали на видео
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Поломка iPhone 12: сколько будет стоит замена экрана на смартфоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь