Стало известно о смерти воевавшего на Донбассе российского генерала

В субботу, 17 октября в Анголе, предположительно, вследствие ДТП, погиб российский генерал-майор Василий Кравцов.
Об этом сообщается в Facebook-сообществе "Груз 200 из Украины в Россию".
Волонтер Александр Карпюк рассказал, что этот генерал участвовал во вторжении в августе 2014 года с подразделением морской пехоты, которое получило мощный отпор на территории Украины. Также он развивал полк морпехов-сепаратистов в Новоазовске.
Участвовал во вторжении в августе 2014 года с подразделением морской пехоты которое кстати нехило выгребло люлей на...
Опубликовано Serg Marco Понедельник, 19 октября 2020 г.
В соцсети Facebook бурно отреагировали на эту информацию:
Что ни офицер в раше, то преступник.
Они шо, уже и в Анголу полезли?
За родину наверное, позади Москва была.. Но это не точно
Земля бетоном