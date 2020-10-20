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"Окажутся в прицеле": у Путина заговорили об опасности военно-морских баз Украины в Черном море

"Окажутся в прицеле": у Путина заговорили об опасности военно-морских баз Украины в Черном море
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф Фото: telegram - krimski
В России озвучили опасения по заявлению Зеленского о строительстве военных баз в Черном море.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строительство двух бах ВМС для защиты страны в Черноморском регионе. В Кремле высказались о негативных последствиях такого решения, для РФ.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Потенциальная опасность для стабильности в Черноморском регионе имеет место быть, подчеркнули в Кремле.

В своем заявлении Зеленский не уточнил, какие именно базы планируют строить в Украине, поэтому они могут быть "самые разнообразные".

В целом в РФ пока не могут ничего сказать точно, пока не будет проведен четкий анализ всей информации.

Но высокопоставленный источник в командном составе ЧФ РФ заявил, что если Украина все же построит военно-морские базы, то они обязательно окажутся под прицелом боевых систем, кораблей и авиации России.

Читайте также в материале "Телеграф": Как Путин может решить вопрос нехватки воды в оккупированном полуострове?

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Украина, Россия, Дмитрий Песков.

Автор:

Телеграф
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