"Окажутся в прицеле": у Путина заговорили об опасности военно-морских баз Украины в Черном море

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строительство двух бах ВМС для защиты страны в Черноморском регионе. В Кремле высказались о негативных последствиях такого решения, для РФ.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Потенциальная опасность для стабильности в Черноморском регионе имеет место быть, подчеркнули в Кремле.
В своем заявлении Зеленский не уточнил, какие именно базы планируют строить в Украине, поэтому они могут быть "самые разнообразные".
В целом в РФ пока не могут ничего сказать точно, пока не будет проведен четкий анализ всей информации.
Но высокопоставленный источник в командном составе ЧФ РФ заявил, что если Украина все же построит военно-морские базы, то они обязательно окажутся под прицелом боевых систем, кораблей и авиации России.
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