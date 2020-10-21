В России умер скандальный церковник Дмитрий Смирнов: его самые нашумевшие высказывания (видео)

В России на 70-м году жизни скончался протоиерей Дмитрий Смирнов, который отвечал за семейный вопрос и известен многими громкими высказываниями.

Утром 21 октября стало известно о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова, который в России руководил комиссией при патриархе по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Известность священнику принесли его громкие высказывания. Особенно доставалось от Смирнова на его публичных выступлениях женщинам: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает».

Проститутками называл Смирнов и суррогатных матерей, высказывался о женщинах, решившихся на искусственное оплодотворение, также негативно, и считал, что детей, появившихся на свет таким способом нельзя крестить: «Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого.

В 2019-м протоиерей и вовсе заявил, что мужчины умнее женщин: «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость». Также он считал, что девочкам и вовсе не нужно образование, дескать всему важному ее могут научить в семье.

Также Смирнов активно боролся с пропагандой гомосексуализма, абортами, предлагал запретить доступ к Интернету и компьютерным играм до достижения 21 года, а также не жаловал атеистов: "Последовательный атеист должен покончить самоубийством. Потому что нет смысла "жить, учиться и бороться", если после смерти только лопух вырастет. Уж лучше сразу в гроб. Но этого же нет? Значит, атеисты это не настоящие. Боятся чего-то".

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