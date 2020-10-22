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Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)

Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)
17:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter
Политический эксперт рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе, а также поделился свежей картой боев.

Армия Азербайджана продолжает дожимать армян на юге Карабаха.

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук политический эксперт Анатолий Октисюк и также поделился своим прогнозом по данному конфликту.

Что происходит в Карабахе?

В СМИ есть информация, что Азербайджан захватил город Губадлы.

Властям Армении трудно контролировать Лачинский коридор, и есть риск прямых обстрелов дороги со стороны Азербайджана.

Скоро Азербайджан выйдет на рубежи Лачина, где село Губадлы, которое находится в тылу армии Азербайджана.

Азербайджан уже оперативно строит там дороги и расширяет плацдарм для наступления.

В это же время у Армении нет сил, чтобы контролировать весь участок фронта. Поэтому Пашинян объявил тотальную мобилизацию всех армян для обороны Арцаха.

Хотя очень маловероятно, что храбрые добровольцы с дряхлым советским вооружением остановят наступление Азербайджана с танками под прикрытием дронов. Сама же Армения воздух не контролирует вообще.

Недавно появилась информация, что Азербайджан начал наступление на Ходжавендском направлении. И вероятно в течении пары дней этот город также будет захвачен.

В соцсетях пишут, что там жестокие бои, и Азербайджан направляет туда много ресурсов. А это значит, что Баку хочет выйти на Красный Базар и Шушу.

Позиция России

По предварительной информации, русские берут на себя охрану армяно-азербайджанской границы, тем самым, освобождая армянские резервные части для затычки брешей в обороне Арцаха.

Также имеются сведения, что на стороне Армении воюют ЧВК "Вагнер".

Возможны ли переговоры?

Сама Армения готова на переговоры вокруг Карабаха. Хотя раньше гипотетически такой вариант Ереван отбрасывал.

На данный момент ведут торги, потому что катастрофа уже близко. Но вероятно Баку уже решил закрыть вопрос военным путем окончательно.

Свежая карта ситуации в Нагорном Карабахе:

О прорыве войск Азербайджана "Телеграфу" подробно рассказал журналист Фарид Шахбазлы: В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана.

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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