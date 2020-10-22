Азербайджан успешно наступает, а Россия пытается помочь Армении: что происходит в Нагорном Карабахе (карта)

Политический эксперт рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе, а также поделился свежей картой боев.

Армия Азербайджана продолжает дожимать армян на юге Карабаха.

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук политический эксперт Анатолий Октисюк и также поделился своим прогнозом по данному конфликту.

Что происходит в Карабахе?

В СМИ есть информация, что Азербайджан захватил город Губадлы.

Властям Армении трудно контролировать Лачинский коридор, и есть риск прямых обстрелов дороги со стороны Азербайджана.

Скоро Азербайджан выйдет на рубежи Лачина, где село Губадлы, которое находится в тылу армии Азербайджана.

Азербайджан уже оперативно строит там дороги и расширяет плацдарм для наступления.