Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину

В сети высмеяли получившую "паспорт ДНР" российскую певицу.

Певица из РФ Юлия Чичерина получила "паспорт ДНР".

Об этом сообщили в Твиттере Μuд Ρöuccu. На опубликованном в посте фото Чичерина стоит рядом с главарем "ДНР" и держит в руках так называемый "паспорт".

В сети прокомментировали событие, заявив, что Чичерина теперь сможет путешествовать по всему миру - например, в непризнанные Абхазию, Южную Осетию и на территорию, подконтрольную боевикам "ЛНР". Отметив также, в шутливом смысле, что этот "паспорт" открывает новые возможности для нее.

С "паспортом" ДНР Чичерина сможет путешествовать по всему миру - например, в Абхазию, Южную Осетию и в ЛНР! Паспорт, открывающий возможности!!! pic.twitter.com/u3zk8nGZR1 — Μuд Ρöuccu (@Fake_MIDRF) October 22, 2020

Пользователи сети взорвались волной негодования и шутливых комментариев по данному поводу:

Стоит также напомнить, что ранее Чичерина уже получала "паспорт ЛНР".

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