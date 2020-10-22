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Четверг, 22.10.2020
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Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину

Наконец-то для нее открыт весь мир: в сети потроллили получившую «паспорт ДНР» Чичерину
17:42 Сегодня Телеграф Фото: Юлия Чичерина (twitter - Μuд Ρöuccu)
В сети высмеяли получившую "паспорт ДНР" российскую певицу.

Певица из РФ Юлия Чичерина получила "паспорт ДНР".

Об этом сообщили в Твиттере Μuд Ρöuccu. На опубликованном в посте фото Чичерина стоит рядом с главарем "ДНР" и держит в руках так называемый "паспорт".

В сети прокомментировали событие, заявив, что Чичерина теперь сможет путешествовать по всему миру - например, в непризнанные Абхазию, Южную Осетию и на территорию, подконтрольную боевикам "ЛНР". Отметив также, в шутливом смысле, что этот "паспорт" открывает новые возможности для нее.

Пользователи сети взорвались волной негодования и шутливых комментариев по данному поводу:

комент

комент фб

коментарий

комент фейсбук

коментарий фейсбук

Стоит также напомнить, что ранее Чичерина уже получала "паспорт ЛНР".

Читайте также в материале "Телеграф": Может ли Украина отвоевать Донбасс? - прогноз генерала.

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Все по теме:

Россия, Денис Пушилин, ДНР, ЛНР, Юлия Чичерина.

Автор:

Телеграф
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