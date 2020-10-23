В России опозорились с памятником детям-героям войны (фото)

В Комсомольске-на-Амуре общественная инициатива увековечить память детей-труженников, работавших в годы войны на заводе, выпускавшем военные корабли, закончилась грандиозным скандалом.

В среду, 21 октября в Комсомольск-на-Амуре рядом с судомеханическим техникумом имени Героя Советского Союза В.В. Орехова открыли памятник "Дети - фронту". В сети обсуждают немецкий эсминец, изображенный на памятнике вместо советского.

Об этом сообщает Amurmedia.

Само место выбрано не случайно, поскольку в Комсомольске-на-Амуре в годы войны работал завод, выпускавший для фронта эсминцы и подводные лодки.

Одной из главных рабочих сил были подростки, учащиеся ремесленного училища № 6 (сейчас судомеханический техникум - ред.), заменившие за станком ушедших на фронт отцов и братьев.

На доске выбиты строки из произведения Валентины Салий "О детях войны".

Все было бы хорошо, но по информации пользователей соцсетей, на памятнике на заднем плане изобразили не советский, а "вражеский немецкий" эсминец проекта 1936А.

Полное фото памятника:

В администрации Комсомольска-на-Амуре заявили: "Этот памятник устанавливался судомеханическим техникумом, они сами и деньги собирали. Это их инициатива, и вопросы следует адресовать им. Администрация города к установке памятника, разработке дизайна проекта и сбору денег отношения не имеет", заявил пресс-секретарь администрации Иван Лаврентьев.

Сам же техникум, который, выдвинул ту самую инициативу увековечить память детей-тружеников тыла, от комментариев отказался, сославшись на то, что дать их может только руководитель техникума, а ее нет на месте.

Начальник управления профессионального образования Елене Шадуя решила пока не комментировать на данный вопрос.

Тем не менее, по словам комсомольчан, сам памятник 22 октября закрыли.

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