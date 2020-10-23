Путину предрекли тяжелые времена в случае победы Байдена на выборах президента США

Судьба президента РФ Владимира Путина может решится на выборах президента США. Если победит Байден и демократы возьмут большинство в сенате, они заставят Кремль ответить за унижение, помощь Дональду Трампу, взлом почты и другие провокации.

Такое мнение высказал российский социолог Игорь Эйдман на своей странице в Фейсбук.

По его словам, будет очень серьезное расследование вмешательства РФ в выборы США, а по его результатам вероятно введут жесткие санкции, фактически выдавливающие Россию с мировых рынков.

"Их можно было бы сравнить с санкциями, введенными после советской оккупации Афганистана, если бы не одно принципиальное «но». СССР был страной практически с автаркией в экономике", - заявляет социолог.

На данный момент Россия тесно интегрирована в мировые рынки и зависима от них.

"Жесткие санкции могут иметь катастрофические последствия: обвальное падение курса рубля в сочетании с таким же оттоком капиталов, арест олигархических активов на Западе, банковский кризис, дефолт государственных корпораций и банков по своим долговым обязательствам", - отмечает Эйдман.

Именно такой "экономический хаос" способен привести к "политическим катаклизмам и краху режима", говорит он.

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