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Дети три дня жили в квартире с мертвыми родителями думая, что те спят: подробности трагедии в России

Дети три дня жили в квартире с мертвыми родителями думая, что те спят: подробности трагедии в России
22:58 Сегодня Телеграф Фото: 78.ru

Семейную пару в деревне Большое Куземкино Кингисеппского района нашли мертвыми в их же квартире в собственной постели без каких либо следов насилия. 

Родственники и близкие в недоумении, как молодые люди могли неожиданно уйти из жизни.

То, что дети думали, что родители спят, значительно оттянуло время обнаружения. Только после того как маленькая девочка ответила на телефонный звонок и рассказала, что родители спят, а "папа почему-то весь почернел", тут же на место трагедии приехала родная сестра погибшего мужчины.

"Я говорю, это Наташа. Девочка мне дверь открыла, и я вошла. Мальчик стоял перед дверьми, через него проскочила и сестра. Он был в памперсе, она в трусах и майке. Я забежала. Тут стенка, я повернулась, увидела все. Упала и заорала", - рассказала женщина.

Мертвые мужчина с женщиной лежали на кровати, вероятно смерть наступила во сне.

Сестра погибшего сразу же вынесла детей на улицу и вызвала полицию.

Фото: погибшего Александра с детьми - 78.ru.

родитель с детьми

Загадочная и скоропостижная смерть молодой и во всем положительной семейной пары в небольшой деревне оставила немало вопросов следователям, экспертам, родным, близким, друзьям и соседям.

Есть две версии смерти семейной пары:

  • отравление грибами, которая в итоге не подтвердилась,

  • передозировка наркотиками, которую еще проверяют, но в нее не верит никто.

Тем не менее версия с отравлением может иметь место, поскольку накануне смерти отец семейства навестил бабушку и взял у нее пакет картошки и соленья - банку с огурцами нашли на кухне, и это наводит на мысль, что внутри был сильный яд - нейротоксин.

"Споры ботулинуса могут в непредсказуемый момент прорасти и дать токсины, а токсин ботулинуса входит в топ смертельно опасных.

От этого бывают острые токсикологические явления, которые не всегда можно правильно детоксировать, и даже если вовремя производят детоксикацию, не всегда успевают помочь", - рассказал доктор ветеринарных наук Александр Святковский.

Читайте также в материале "Телеграф": В больницах Киева уже 7 пациентов наложили на себя руки.

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Дети, Россия, Смерть.

Автор:

Телеграф
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