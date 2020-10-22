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Череда самоубийств пациентов с коронавирусом в киевских больницах: врач назвал причину

Череда самоубийств пациентов с коронавирусом в киевских больницах: врач назвал причину
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В больницах Киева уже 7 пациентов наложили на себя руки. Все пациенты находились на лечении от COVID-19.

В Киевской городской клинической больнице №4, которая принимает больных коронавирусом, за последние двое суток покончили жизнь самоубийством ещё двое мужчин.

Профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов говорит, что COVID-19 может стать причиной самоубийства у вполне здоровых людей.

"Коронавирусная инфекция вызывает поражение всех органов. Потому что основной элемент агрессии - внутреннее выстилки сосудов. Это называется эндотелии. Сосуды у нас есть везде. В голове, мозге, легких, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте. Сам по себе вирус их не впечатляет. Но он вызывает реакцию иммунной системы у пациентов, у которых организм не может локализовать вирус в носоглотке", - рассказывает Корсунов

В результате возникает тяжелое течение болезни, связанный с развитием так называемого цитокинового шторма. Этот шторм приводит к воспалению внутри сосудов и повышенного тромбообразования.

По словам профессора, поэтому в итоге мелкие сосуды могут поражаться при воспалительной реакции в любом органе и вызвать дисфункцию органов.

"Любой без исключения орган может быть поврежден и его функция нарушена. В зависимости от того, какие участки органов поражаются, могут возникать те или иные проявления болезни. От нарушения сознания, возбуждение, агрессии, страха смерти, к суицидальным попыткам. Называется это ковидна энцефалопатия. Это очень обобщающий термин, который включает в себя массу состояний, связанных с нарушением центральной нервной системы головного мозга. Еще раз повторяю, от нарушения сознания, возбуждение, запятые, инсультов в различных других ситуаций, включая суицидальные мысли или действия" , - объясняет механизм болезни профессор Корсунов.

Он отмечает, что и в "ковидних" пациентов больницы, где он работает, также периодически возникают суицидальные действия.

"Так они в окно пытаются выброситься, то таблеток напиться. Это происходит во всем мире. Никто не знает, как с этим бороться, решение не принято. В других условиях это должно быть качественное наблюдение за пациентами, в нашей стране невозможно. Возможно, нужно ставить решетки на окна, привлекать к лечению психиатров, у нас далеки от инфекционных больных. Также задействовать антидепрессанты. Хотя и они не всем помогают ", - говорит Корсунов.

"Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": доктор-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о ситуации в киевских инфекционных отделениях больниц.

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Киев, Самоубийства, Больницы, Коронавирус, Covid-19, Владимир Корсунов.

Автор:

Телеграф
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