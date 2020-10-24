С Захаровой лепили? Сеть насмешило фото памятника российским десантникам

В российском городе Ухте открыли памятный знак, посвященный воинам ВДВ.

Не всем пришлось по душе это творение. Очень многие раскритиковали этот памятник.

Соцсеть Twitter взорвалась в обсуждениях: "Памятник десантникам-дегенератам", "Берет как генеральский аэродром", "Какие десантники, такой и памятник", "Очень правдивый памятник. Детские ручки, обделанные штанишки и кокошник", "Даже морда перекошенная от постоянных запоев".

В Ухті (Республіка Комі РФ) днями встановили пам'ятник російським десантникам-дегенератам. pic.twitter.com/8q1ZgUxHIE — White_eagle (@Whiteeagle210) October 23, 2020

Еще один из пользователей заметил сходство памятника с пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой: "Если беретку чуть подправить, будет один в один..".

Если беретку на Маньке чуть подправить, будет один в один.. pic.twitter.com/YlIrcCf9Gk — Главный Либерал (@ChiefLiberal) October 24, 2020

Другие подхватили: "Не пойму, это Захарова что ли?", "С Захаровой лепили?", "В рукопашную выступать за страну ей бы больше пошло".

Не оценили скульптуру и жители города. В частности местный художник Олег Сизоненко заявил, что скульптура откровенно плохая, и все, начиная от анатомии и заканчивая штанами, требует доработки.