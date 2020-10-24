В Керченском проливе прогремел взрыв на российском танкере: первые детали ЧП

На российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе произошел взрыв.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" терпит бедствие, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, 4 человека находятся на борту, 6 человек спасено, ведутся поиски 3 человек", - сказал собеседник агентства.

Также известно, что пожара на судне нет и оно осталось на плаву. Текущее местонахождения танкера отслеживает сервис MarineTraffic.

Танкер "Генерал Ази Асланов" (IMO: 9333577) спущен на воду в 2005 году, он ходит под российским флагом.

Напомним, в начале года танкер Glard-2 под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции.