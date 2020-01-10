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В Турции танкер РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой: трех людей ищут

В Турции танкер РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой: трех людей ищут
10:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: HABERTÜRK

Новости мира:Российский танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном, в результате чего последнее затонуло, трое граждан Турции спасены, еще трех ищут.

Танкер Glard-2 под флагом РФ сегодня, 10 января, столкнулся с рыболовецкой лодке в Черном море недалеко от побережья Турции.

Об этом проинформировало Командование береговой охраны МВД Турции.  Об этом сообщает телеканал HABERTÜRK.

«10 января 2020 года в 6.30 утра на расстоянии 5 миль к юго-западу от пролива Босфор произошло столкновение танкера, который шел под флагом РФ из России в Измир, и турецкого рыболовного судна. На место инцидента были немедленно направлены 4 катера и 1 вертолет береговой охраны», - говорится в сообщении.

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На данный момент продолжается поисково-спасательная операция. Трое граждан Турции были спасены, еще трех пропавших ищут.

Как сообщает управление по контролю движения по проливу Босфор, из-за тумана пролив закрыт для движения кораблей в обоих направлениях.

Напомним, три человека погибли при взрыве на танкере "Залив Америка" в Находке (Россия).

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Турция, Танкер, Судно, Танкер РФ.
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