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Авария танкера в Одессе: уровень нефти в море превышает норму в 160 раз

Авария танкера в Одессе: уровень нефти в море превышает норму в 160 раз
13:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В экологической инспекции заявили, что постоянно проводят замеры воды.

В море у эпицентра аварии танкера у Одессы в 157 раза превышено содержание нефтепродуктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Держу на личном контроле ситуацию в Одессе. По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - сказал Фирсов.

Также он добавил, что пока инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера

"Координируем действия с АМПУ, к сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного - вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", - добавил Фирсов.

Кроме того, он сообщил, что танкер - это рейдовый-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн.

"Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и пренадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы", - отметил Фирсов.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта.

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Одесса, Танкер, Черное море, Буксир, Танкер "Делфи".
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