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В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера

В Одессе окончена спасательная операция экипажа танкера
23:14 Пт, 22 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе успешно провели спасательную операцию экипажа танкера Delfi.

Аварийно-спасательная операция экипажа танкера Delfi, который подал сигнал бедствия 20 ноября 2019 года, успешно завершена, трое членов экипажа эвакуированы, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Аварийно-спасательная операция завершена. Водолазам удалось эвакуировать всех трех членов экипажа. Их доставили в ближайшие больницы. Медики борются за их здоровье. Спасибо всем, кто присоединился к операции!" - написал Куцый в Facebook в пятницу.

В свою очередь пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что остается угроза экологического бедствия.

"Экипаж эвакуирован, но ситуация с судном остается актуальной, ведь есть угроза, что повреждение его стихией приведет к экологической катастрофе", - сказано в сообщении.

Также ведомстве отметили, что доставленные на сушу моряки, не могли даже стоять на ногах (предварительно – из-за переутомления и переохлаждения). "Последним на сушу доставили капитана, его водолазы достали из наполовину затопленного технического помещения танкера", - говорится в сообщении.

Кроме того, и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа проведен отбор проб вод на месте нахождения подтопленного танкера.

"В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии. Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - сказано в сообщении Фирсова на странице в Фейсбуке.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который сорвало с якоря. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр "Одесса" принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

Судно Delfi (владелец - компания, зарегистрированная в г.Бирмингем, Великобритания) не имеет груза, команда на борту состоит из трех членов экипажа.

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Одесса, Танкер, Катастрофа, Delfi.
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