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В России расстреляли отца бывшего гонщика Формулы-1: как это произошло

В России расстреляли отца бывшего гонщика Формулы-1: как это произошло
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - Flashnord

В России застрелили депутата и одного из самых влиятельных бизнесменов Выборга. 

"Бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, отец бывшего гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова, умер в Ленобласти, предположительно, после покушения", - пишет российское агентство ТАСС

24 октября около 16:00 он приехал в свой коттедж на участке в поселке Великое в Ленинградской области. Во время банных процедур, он вышел подышать воздухом и окунуться в воду. Около 17:30 прозвучал выстрел. 

По предварительной информации, ни банщик, ни охрана не говорят о том, что рядом со зданием и на участке кто-то был. В гостях также никого не было. Исходя из этого, рассматривается версия о том, что стрелял снайпер, находившийся на другом берегу озера Великое.

Петров стал депутатом Выборгского Горсовета в конце 90-х. Считается, что он взял в свои руки все городское влияние при помощи влиятельного бизнесмена Ильи Трабера 

В последнее время о нем упоминали лишь как об отце гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, в чью карьеру он вложил около 15 миллионов долларов. 

На момент гибели 61-летний Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур, среди которых отели, мусорный полигон, строительные и топливные компании. 

Как сообщалось ранее, на российском танкере "Генерал Ази Асланов" в Керченском проливе произошел взрыв

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Россия, Убийство, Александр Петров.

Автор:

Телеграф
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