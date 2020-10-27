Известный политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь

Во вторник, 27 октября, политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. Ранее 24 октября освобождение Виталия, у которого есть и американский паспорт, обсуждали по телефону Александр Лукашенко и глава Госдепа США Майк Помпео.

Об этом сообщили TUT.BY.

По предварительной информации, Майк Помпео призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси Шклярова, который является фигурантом "дела Тихановского". Сам Виталий еще до задержания заявлял, что не был консультантом Сергея Тихановского и никогда не работал на него.

Как позже прокомментировал эту информацию адвокат Виталия, следствие по уголовному делу не закончено.

"Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса", — пояснил Антон Гашинский. — "Мать осталась лечиться в Минске, находится в больнице, Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось" — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении. "То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка", - отметил адвокат.

Виталий Шкляров уроженец Гомеля, жил в США. Он позиционирует себя как "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова".

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе № 1 на Володарского. Как сообщал адвокат, Виталий во время заключения перенес на ногах коронавирус. 10 октября Шкляров был в числе участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ, вскоре он вышел на свободу.

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