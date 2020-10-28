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Путину будут искать замену, он утратил свой авторитет, - Леонид Гозман

Путину будут искать замену, он утратил свой авторитет, - Леонид Гозман
Обновлено 05:52 Сегодня Телеграф

Президент РФ Владимир Путин подорвал свой авторитет реакцией на пандемию коронавируса.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" российский оппозиционер Леонид Гозман.

"Все адекватные мировые лидеры принимали меры предосторожности, но не выключались из жизни. Они изолировались только когда подхватывали эту заразу. А Путин изолировался в бункере, передал всю ответственность губернаторам, что безусловно стало интересным решением, поскольку наши губернаторы поставлены на свои посты вовсе не для того, чтобы за что-то отвечать", - сказал Гозман.

По его словам, Путин потерял авторитет среди "верхней тысячи" - приближенных к президенту людей, которые занимают ключевые посты и фактически руководят страной. 

Тем самым, по мнению Гозмана, шансы на дворцовый переворот сильно увеличиваются. 

"Очевидно, что Путин потерял авторитет среди своего окружения. С их точки зрения он повел себя недостойно, потому может рассматриваться вариант его замены на кого-либо другого", - сказал он. 

Гозман также отметил, что во время переходного периода место Путина должен занять премьер страны. 

"Однако сказать, что этим человеком будет Мишустин пока нельзя, поскольку непонятно, когда этот переворот может произойти, если вообще произойдет", - добавил оппозиционер. 

Более детально о том, почему изменилось мнение правящей верхушки о Путине, читайте в материале "Телеграфа": "Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман"

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Россия, Владимир Путин, Леонид Гозман.

Автор:

Телеграф
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