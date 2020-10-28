Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере

В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил сайт lenta.ru.

Трагедия произошла в одном из сел под Новосибирском. Новорожденный в морозилке замерз насмерть. О содеянном полицейским рассказала сама мать убитого ребенка. Правоохранители доставили ее в отдел для разбирательства.

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала "360", что скорую 14-летней школьнице вызвала мама. Она услышала, как та ночью стонала и решила, что у дочери аппендицит. Приехавшим медикам девочка созналась и в родах, и в том, что спрятала ребенка от взрослых в морозилку.



Школьница состоит на учете в полиции. Она часто пропускала уроки и гуляла по ночам. При этом семья считалась благополучной.



Почему родители не знали, что их дочь беременна, и как пропустили момент родов — пока остается загадкой. Во всем сейчас разбираются службы.

В настоящее время с девочкой работают следователи и психологи.