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Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере

Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Новосибирской области 14-летняя школьница родила ребенка и спрятала его от взрослых в морозилке. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил сайт lenta.ru.

Трагедия произошла в одном из сел под Новосибирском. Новорожденный в морозилке замерз насмерть. О содеянном полицейским рассказала сама мать убитого ребенка. Правоохранители доставили ее в отдел для разбирательства.

Детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала "360", что скорую 14-летней школьнице вызвала мама. Она услышала, как та ночью стонала и решила, что у дочери аппендицит. Приехавшим медикам девочка созналась и в родах, и в том, что спрятала ребенка от взрослых в морозилку.

Школьница состоит на учете в полиции. Она часто пропускала уроки и гуляла по ночам. При этом семья считалась благополучной.

Почему родители не знали, что их дочь беременна, и как пропустили момент родов — пока остается загадкой. Во всем сейчас разбираются службы.

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В настоящее время с девочкой работают следователи и психологи.

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Россия, Убийство, Новосибирск, Младенец, Школьница, Морозилка.

Автор:

Телеграф
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