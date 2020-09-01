Трагедия в Черкассах: беременная женщина убила подругу за долги по коммуналке

В Черкассах полицейские задержали беременную женщину, которая во время конфликта убила ножом свою 28-летнюю подругу.

Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Установлено, что конфликт произошел в ночь на 30 августа. Женщины решили выяснить, почему одна из них не заплатила по коммунальным счетам в то время, когда они жили под одной крышей.

"На встречу 30-летняя беременная жительница Черкасс пришла с ножом и не стала разбираться словами. Во время схватки женщина нанесла удар в сердце 28-летней подруг. Через несколько минут раненая женщина умерла", – говорится в сообщении.

Момент драки и смерти женщины зафиксировали камеры наблюдения.

Убийцу задержали сразу. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Беременной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщалось, в селе Скоренец Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего сына.