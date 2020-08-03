Скачать
Понедельник, 03.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В центре Киева мужчина захватил банк и угрожает бомбой
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
В Минздраве напомнили органам местной власти, что они не могут самостоятельно ослаблять карантин
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
3 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В Черниговской области отец зарезал 8-летнего сына, а тело спрятал в подсолнечном поле

В Черниговской области отец зарезал 8-летнего сына, а тело спрятал в подсолнечном поле
12:35 Сегодня Телеграф Фото: Полиция
В Черниговской области отец убил 8-летнего сына и спрятал тело в поле с подсолнухами.

В селе Скоренец полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего сына. 

Как сообщили в полиции области, мужчина признался в убийстве ребенка, с которым они вместе отдыхали в лесу под Черниговым.

Изначально, копам поступило сообщение, что потерялся ребенок, а родственники не могут его найти. Правоохранители развернули оперативный штаб по поискам ребенка, привлеки нацгвардейцев, кинологов, лесников. Всего было задействовано около 100 человек.

8-летнего ребенка убил отец

Однако, полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, со слов которого ребенок потерялся. На его одежде были бурые пятна, а при осмотре полиция обнаружила окровавленный нож.

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как сообщалось, в центре Петербурга обнаружили расчлененное тело известного украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. В убийстве подозревают жену музыканта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Черниговская область, Полиция, Убийство, Происшествие.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генетики провели ДНК-исследование и выяснили происхождения большинства потомков рабов в США
02 Кравчук: Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России
03 Самая молодая премьер в мире вышла замуж (Фото)
04 Зачем куда-то бежать, если можно забить с центра поля: удивительный гол в Первой лиге (Видео)
05 Тест раскроет самую яркую черту Вашего характера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину снова идет жара, местами до +35°
В Украину снова идет жара, местами до +35°
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
COVID-19 в столице: сколько киевлян заболели за сутки
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Курс валют: в начале недели гривна немного укрепилась
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Компания OnePlus представила тизер HydrogenOS 11 (aka OxygenOS 11) с датой выхода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь