В Черниговской области отец зарезал 8-летнего сына, а тело спрятал в подсолнечном поле

В Черниговской области отец убил 8-летнего сына и спрятал тело в поле с подсолнухами.

В селе Скоренец полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего сына.

Как сообщили в полиции области, мужчина признался в убийстве ребенка, с которым они вместе отдыхали в лесу под Черниговым.

Изначально, копам поступило сообщение, что потерялся ребенок, а родственники не могут его найти. Правоохранители развернули оперативный штаб по поискам ребенка, привлеки нацгвардейцев, кинологов, лесников. Всего было задействовано около 100 человек.

Однако, полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, со слов которого ребенок потерялся. На его одежде были бурые пятна, а при осмотре полиция обнаружила окровавленный нож.

Полиция задержала мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Как сообщалось, в центре Петербурга обнаружили расчлененное тело известного украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. В убийстве подозревают жену музыканта.