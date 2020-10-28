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Стало известно о судьбе политтехнолога Шклярова после отъезда из Беларуси

Стало известно о судьбе политтехнолога Шклярова после отъезда из Беларуси
Обновлено 16:53 Сегодня Телеграф Фото: Виталий Шкляров (twitter - MXXX)

После трех месяцев неправомерного содержания под стражей и домашнего ареста Политтехнолог Виталий Шкляров вернулся в Вашингтон во вторник вечером 27 октября.

Об этом в своем интервью рассказал госсекретарь США Майк Помпео. 

По предварительным данным, сейчас Шкляров находится в больнице и проходит различные обследования в качестве мер предосторожности, а все потому, что политтехнолог перенес COVID-19, когда был в заключении в Беларуси.

Этому предшествовал визит спецпосланника президента США по делам заложников Роджера Карстенса, который на этой неделе прибыл в Беларусь, чтобы вернуть Шклярова в Америку: сперва они вместе отправились в Киев, где освобожденный политтехнолог пробыл какое-то время с семьей, а затем вылетели в США.

Стоит также напомнить, что 24 октября освобождение Шклярова, у которого есть американский паспорт, обсуждали по телефону Александр Лукашенко и глава Госдепа США Майк Помпео, а уже 27 октября он покинул пределы Беларуси.

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Все по теме:

США, Беларусь, Майк Помпео, Виталий Шкляров.

Автор:

Телеграф
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