«Врачи здесь не помогут»: Путин озадачил своим поведением на инвестиционном форуме (видео)

Сегодня ,29 октября, президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет", вел себя довольно странно. Хозяин Кремля несколько минут не мог разложить свои бумаги, постоянно перекладывая их с места на место. Сеть озадачило такое поведение российского лидера.

В Твиттер "Разбираются.Потерпите" выложили видео инцидента.

На другом же Твиттер аккаунте также прокомментировали это поведение:

Песков и Кириенко (хором): ВладимВладимч, Вас снимать будут, продемонстрируйте всю Вашу мудрость и величие. Путин: конечно, конечно. Путин через 30 секунд: pic.twitter.com/QktBX0mRs0 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 29, 2020

Пользователи сети восприняли такое поведение с юмором, что стало причиной волны шуток по данному поводу.

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