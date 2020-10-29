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Четверг, 29.10.2020
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«Врачи здесь не помогут»: Путин озадачил своим поведением на инвестиционном форуме (видео)

«Врачи здесь не помогут»: Путин озадачил своим поведением на инвестиционном форуме (видео)
17:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Сегодня ,29 октября, президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет", вел себя довольно странно. Хозяин Кремля несколько минут не мог разложить свои бумаги, постоянно перекладывая их с места на место. Сеть озадачило такое поведение российского лидера.

В Твиттер "Разбираются.Потерпите" выложили видео инцидента.

На другом же Твиттер аккаунте также прокомментировали это поведение:

Пользователи сети восприняли такое поведение с юмором, что стало причиной волны шуток по данному поводу.

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Читайте также в материале "Телеграф": Зачем в РФ создают партию из бывших наемников "ДНР"-"ЛНР".

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Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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