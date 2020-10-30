В России подросток с ножом устроил полиции "джихад" - в него выстрелили 12 раз (фото)

В пятницу, 30 октября, в Татарстане 16-летний Виталий Антипов с криком: "Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар", напал на полицейских с ножом и ранил одного из них.

Об этом сообщили в Телеграм канале База.

По предварительной информации, инцидент произошел в Кукморском районе Татарстана.

Со слов официальных представителей МВД, один из сотрудников полиции заметил на земле возле служебного автомобиля осколки стекла и следы от огня. Он также обратил внимание на мужчину, который пытался скрыться с места.

Несколько сотрудников бросились вдогонку за подозреваемым, догнали его, после чего тот бросился на них с ножом, и даже сумел ранить одного из полицейских. Его коллегам пришлось выстрелить в него 12 раз. Шесть пуль попали в юношу, когда тот умер.

На данный момент пострадавший сотрудник находится в больнице, как утверждают представители МВД, его жизни ничто не угрожает.

Личность преступника удалось установить. Им оказался местный 16-летний житель Виталий Антипов. Выяснилось, что незадолго до своего нападения молодой человек опубликовал в сети некое обращение с "призывами к Джихаду".

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