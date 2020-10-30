Путинские тесты просто фуфло: Слава Рабинович открыл правду о масштабах COVID-19 в России

Тесты на COVID-19, которые применяются в России, неэффективные, это дает возможность занижать реальное количество заболевших.

Об этом в своем Facebook сообщил российский финансист Слава Рабинович.

Доказывает свою теорию о том, что коронавирусные тесты, применяемые в России, фуфло Рабинович тремя примерами. Всего его знакомые с разными симптомами проходили тестирование, результаты которого были отрицательными. Из-за этого людям отказывали в госпитализации. Но в одном из случаев семья купила тесты корейского производства, которые показали обратный результат – и у родителей, и у ребенка оказался COVID-19.

"Очевидно, что путинские ковидные тесты, на данный момент пандемии, которую "мы победили к 1 июля" (т.е. к незаконному голосованию по обнулению путинских сроков), просто подкручены. Это просто фуфло. Они просто показывают "отрицательно" в подавляющем большинстве случаев инфекционных заболеваний COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2", - высказывает предположение Рабинович.

Россиянин предполагает, что занижать статистику выгодно, что не была "перегружена путинская т.н. "система здравоохранения". Кроме того, Рабинович считает, что реальные цифры вынудят Путина снова вводить жесткий карантин, а, значит, принимать программу финансовой помощи населению и бизнесу. А основания для этого есть, так как на самом деле больных коронавирусом в России больше раз в 5-10.

Как сообщал ранее "Телеграф", у добровольцев, которые принимали участие в испытаниях российской вакцины, был выявлен коронавирус.