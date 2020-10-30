Белорусский посол ушел в отставку из-за Лукашенко и записал видео с флагом протестующих

Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко в свой последний день работы на этом посту записал видеообращение, в котором появился с бело-красно-белым флагом и в футболке местного футбольного клуба "Ривер Плейт".

Видеообращение распространил ряд СМИ и Телеграм-каналов.

В своем обращении он выразил надежду, что вскоре над всеми посольствами Беларуси будет развеваться бело-красно-белый флаг.

Астапенко также является послом по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае. В интервью агентству Tut.by, он заявил, что не желает работать под руководством лица, утратившего международную легитимность.

Это его второе прошение об отставке. 23 сентября он подал первое, которое, по его словам, было проигнорировано.

По словам Астапенко, в новом заявлении он просит освободить его от занимаемой должности на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко рассказал, что кроме Путина у него друзей нет.