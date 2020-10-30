"Других друзей у нас нет": Лукашенко хочет вместе с Путиным "отстреливаться спиной к спине"

Александр Лукашенко во время встречи с руководством МВД заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным всегда быть "надежными друзьями и опорой".

"Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет", - заявил Лукашенко, пишет mk.ru.

Он напомнил также, что "давным-давно" говорил о том, что "придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться".

Напомним, журналист Александр Невзоров рассказал, что российские специалисты уже провели с Лукашенко "поумнительные беседы".

До этого Лукашенко заявлял, что ему отступать уже некуда и протестующих "в плен брать не будут".

Также он подтвердил, что лично распорядился разогнать демонстрацию 26 октября.