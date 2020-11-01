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Коронавирусным пациентам предлагают "сидячую госпитализацию": видео из российской больницы

Коронавирусным пациентам предлагают "сидячую госпитализацию": видео из российской больницы
Обновлено 22:45 Вс, 1 Ноябрь 2020 Телеграф

В российском Томске из-за нехватки коек в больницах, пациентам с COVID-19 предлагают сидячую госпитализацию. 

Об этом написал в Твиттер журналист Дмитрий Алешковский. 

"Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию! Сидячую! Это потому, что коек нет", - написал он. 

Тем временем, местный Телеграм-канал TOMSKPOLIT обнародовал кадры из Медико-санитарной части №2.

"Медсанчасть, мест в палатах нету, больные лежат в коридоре. Кроватей тоже нету, больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула", - говорит автор ролика, идя вдоль рядов больных людей. 

Видно, что у некоторых из них маркером на руках написано имя. 

"Некоторых просто подписали. И все", - говорит автор ролика.

Как сообщалось ранее, в Бердянске роженица, больная COVID-19, пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна. 

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Россия, Томск, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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