Коронавирусным пациентам предлагают "сидячую госпитализацию": видео из российской больницы

В российском Томске из-за нехватки коек в больницах, пациентам с COVID-19 предлагают сидячую госпитализацию.

Об этом написал в Твиттер журналист Дмитрий Алешковский.

"Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили сидячую госпитализацию! Сидячую! Это потому, что коек нет", - написал он.

Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили СИДЯЧУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ! СИДЯЧУЮ!!! Это потому, что коек нет. — Дмитрий Петрович Алешковский (@aleshru) November 1, 2020

Тем временем, местный Телеграм-канал TOMSKPOLIT обнародовал кадры из Медико-санитарной части №2.

"Медсанчасть, мест в палатах нету, больные лежат в коридоре. Кроватей тоже нету, больных принимают и садят на стулья. Осталось два свободных стула", - говорит автор ролика, идя вдоль рядов больных людей.

Видно, что у некоторых из них маркером на руках написано имя.

"Некоторых просто подписали. И все", - говорит автор ролика.

Как сообщалось ранее, в Бердянске роженица, больная COVID-19, пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна.